Биржи АТР закрылись в основном снижением 5 февраля, японский Nikkei опустился ниже 23 тысяч пунктов

Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73%, до 3487,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,84%, до 1806,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,09%, до 32245,22 пункта, южнокорейский KOSPI на 1,33%, до 2491,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,56%, до 6026,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,55%, до 22682,08 пункта, опустившись ниже 23 тысяч пунктов впервые в этом году.

Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились после публикации статистики рынка труда в США, которая поддержала ожидания инвесторов и прогнозы американского регулятора об ускорении инфляции в текущем году.

Условия на рынке труда в США в последнее время улучшались, так что рост зарплат был предсказуем, однако "темпы роста оказались сюрпризом для рынка", приводит агентство Market Watch мнение инвестиционного стратега LGB Bank Asia Штефана Хофера (Stefan Hofer).

Японский индекс чувствовал дополнительное давление на фоне укрепления курса иены. По состоянию на 12.08 мск курс доллара к иене снижался до 109,78 иены за доллар со 110,16 иены на прошлых торгах.

Nikkei 225 может снизится до уровней ноября 2016 когда, когда он упал на новостях о том, что новым президентом США станет Дональд Трамп. С тех пор, как указывает Market Watch, фондовые рынки демонстрировали преимущественно тренд на рост.