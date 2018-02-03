Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 14,4% до 205,8 млрд гривен в 2017

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 14,4% до 205,8 млрд гривен в прошлом году по сравнению с данными 2016 года (235,4 млрд гривен).

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

По результатам торгов на организованном рынке в течение января-декабря объем биржевых контрактов с ценными бумагами составил 205,8 гривен.

В течение 2017 по сравнению с данными 2016 года объем биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли уменьшился на 14,4% (или на 38,1 гривен) (январь-декабрь 2016 года - 235,4 гривен).

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в 2017 году, составил 353,68 гривен, что больше на 132 млрд гривен по сравнению с соответствующим периодом 2016 (221,17 гривен).

В течение 2017 комиссией зарегистрировано 118 выпусков акций на сумму 324,8 гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем зарегистрированных выпусков акций увеличился на 125,5 млрд гривен.

Комиссией в течение 2017 зарегистрировано 114 выпусков облигаций предприятий на сумму 8,35 млрд гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий увеличился на 2,8 млрд гривен.

В течение 2017 объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 6,26 млрд гривен, что больше на 0,89 млрд гривен по сравнению с данными за 2016 год.

В течение 2017 объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 13,71 млрд гривен, что больше на 2,98 млрд гривен по сравнению с данными за 2016 год.

С начала регистрации по состоянию на 31.12.2017 количество зарегистрированных корпоративных и паевых инвестиционных фондов составляло 2337 институтов совместного инвестирования, из них: 539- корпоративных инвестиционных фондов, 1 798- паевых инвестиционных фондов.

Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли за указанный период зафиксировано с государственными облигациями Украины - 189,6 млрд гривен (92,1% от общего объема биржевых контрактов на организаторах торговли в течение января-декабря текущего года).

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.