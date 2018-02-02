Биржи АТР закрылись 2 февраля преимущественным снижением индексов вслед за американскими рынками

Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно в минусе на фоне негатива на биржах США накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 3446,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,03%, до 1821,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,12%, до 32601,78 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9%, до 23274,53 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,68%, до 2525,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,51%, до 6121,4 пункта.

Крупнейшие биржи США в четверг закрылись в основном снижением на фоне опасений за экономику страны, обострившихся в преддверие публикации данных по состоянию рынку труда в январе.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости региона. Так, японская компания Kyocera Corp. понизила прогноз по прибыли на текущий финансовый год, что способствовало снижению стоимости ее акций на бирже на 6,6% по итогам торгов.

"Похоже, что цены на акции в Японии, как и в США, слишком сильно взлетели на ожиданиях высоких прибылей в рамках сезона отчетностей, и видимо, сейчас некоторые инвесторы фиксируют прибыль", - сказал агентству Франс Пресс старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa).