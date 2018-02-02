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Биржи США закрылись в основном в минусе на фоне роста доходности гособлигаций
07:32 02.02.2018 |
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно снизились на фоне роста доходности государственных облигаций, несмотря на внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,14%, до 26186,71 пункта, индекс высокотехногичных компаний NASDAQ снизился на 0,35%, до 7385,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,06%, до 2821,98 пункта.
Инвесторы реагируют на рост доходностей государственных облигаций США и не стремятся вкладываться в фондовые активы. По итогам январского заседания Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. При этом Федрезерв ожидает, что инфляция в стране ускорится в 2018 году и достигнет целевых 2% в среднесрочной перспективе.
На этом фоне показатель доходности десятилетних казначейских облигаций США находится на максимумах с апреля 2014 года.
При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 59,1% с 59,3% в декабре. Аналитики ожидали более резкого снижения.
"Рынок выглядит так, как будто просто не знает, куда ему идти сейчас", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик.
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