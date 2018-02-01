Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР не показывают единой динамики 1 февраля в ожидании отчетностей
07:29 01.02.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы ожидают новую порцию отчетностей крупных компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.19 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,11% - до 3442,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,42%, до 1832,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 32743,79 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,03%, до 2567,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,83%, до 6087,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,27%, до 23390,75 пункта.
По итогам завершившегося в среду двухдневного заседания Федрезерв ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. При этом регулятор прогнозирует, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в "среднесрочной перспективе".
"Мы рассматриваем это изменение (в риторике регулятора - ред.) как показатель того, что комитет по открытому рынку ФРС США видит улучшение по поводу текущего прогноза по инфляции, несмотря на то, что экономические данные пока не отразили значительного роста цен и заработной платы", - цитирует агентство MarketWatch слова старшего стратега по глобальным рынкам BNY Mellon Марвина Ло (Marvin Loh).
Трейдеры теперь ждут выхода финансовых показателей таких крупных мировых компаний, как Apple AAPL, Alphabet, Amazon. Кроме того, в пятницу станет известен показатель по безработице в США в январе. Эксперты прогнозируют сохранение индикатора на уровне 4,1%.
При этом рынок оценивает статистику из Китая. Ранее в четверг стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе сохранил темпы роста на уровне показателей декабря прошлого года - 51,5 пункта, как и ожидалось.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины - Йоста Люнгман
ТОП-НОВОСТИ
|Для НАТО, все, что делает Россия по отношению к Украине (аннексия и оккупация Крыма, дестабилизация Донбасса) - это агрессия
|Освободив Новоалександровку, Вооруженные силы Украины сильно вгрызлись в территорию, контролируемую врагом
|Почему дорожает бензин на АЗС и когда прекратится рост цен
|Банкиры прогнозируют разворот межбанка и подорожание доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 27.8769 грн
|На межбанке 31 января объем торгов долларом увеличился на $113,9 млн до $345,2 млн
|Цена золота колеблется 1 февраля после решения ФРС сохранить ставку
|Биткоин торгуется на уровне $10 тыс
|Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 1 февраля на итогах заседания ФРС
|Биржи АТР не показывают единой динамики 1 февраля в ожидании отчетностей
Это интересно
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ
|Новые бензиновые Мазды станут экологичнее электрокаров
|В США зафиксированы первые атаки jackpotting на банкоматы
|В Великобритании совершено вооруженное ограбление биткоин-трейдера
|PwC: К 2040 году городской транспорт станет беспилотным