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Биржи США завершили торги 31 января в плюсе на итогах заседания ФРС
07:20 01.02.2018 |
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду выросли на фоне итогов двухдневного заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,28%, до 26149,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,12%, до 7411,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,05%, до 2823,81 пункта.
По итогам январского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. При этом регулятор отметил, что ожидает роста инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.
Кроме того, инвесторы следят за отчетами компаний. Так, концерн Boeing сообщил о росте прибыли по итогам четвертого квартала 2017 года в 1,9 раза, до 3,132 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,18 доллара против 2,59 доллара за четвертый квартал 2016 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 2,89 доллара на акцию. По итогам 2018 года Boeing ожидает прибыль на акцию в размере 15,9-16,1 доллара за бумагу.
Xerox по итогам четвертого квартала зафиксировала убыток в размере 196 миллионов долларов против прибыли в 185 миллионов долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,78 доллара против прибыли 0,7 доллара в четвертом квартале 2016 года.
Американская компания Advanced Micro Device (AMD) получила чистую квартальную прибыль в 61 миллион долларов против убытка в 51 миллион долларов за аналогичный период 2016 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,06 доллара против убытка в 0,06 доллара годом ранее.
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