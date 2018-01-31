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Индексы США завершили 30 января снижением на ожидании заседания Федрезерва
07:28 31.01.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,37%, до 26,076 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,86%, до 7,402 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 2,822 пункта.
Инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания комитета по открытому рынку ФРС США (FOMC) по вопросам монетарной политики, которое начнется во вторник. Несмотря на то, что аналитики ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне 1,25-1,5% годовых, трейдеры ждут от представителей регулятора комментариев по его дальнейшему курсу монетарной политики.
Кроме того, во вторник стало известно о росте индекса доверия потребителей в США в январе до 125,4 пункта с пересмотренного показателя декабря в 123,1 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до 123,1 пункта с первоначального декабрьского уровня в 122,1 пункта.
Во вторник состоится обращение Трампа к конгрессу США с докладом "О положении в стране". Инвесторы, в частности, надеются услышать от президента комментарии относительно перспектив американской валюты.
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