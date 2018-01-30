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Биржи АТР снижаются 30 января вслед за индексами США
07:49 30.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются по своим индексам во вторник, следуя динамике американских торгов, при этом японский Nikkei 225 - под дополнительным давлением на статистике роста безработицы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,74% - до 3497 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1911,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,83%, до 32693,43 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2574,95 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,88% - до 6021,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,63%, до 23243,37 пункта.
Американские индексы снизились по итогам торгов понедельника на фоне удешевления акций компании Apple AAPL. Как сообщила в понедельник газета Nikkei со ссылкой на источники, небольшой объем продаж самой дорогой модели iPhone вынуждают Apple сократить производство iPhone X в течение первого квартала текущего года примерно до 20 миллионов единиц.
Во вторник и среду состоится заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение о процентной ставке. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых.
Статистика рынка труда Японии оказывает давление на национальный индекс Nikkei 225. Согласно данным правительства страны, безработица с учетом сезонных колебаний в декабре выросла до 2,8% с показателя предыдущего месяца в 2,7%, поднявшись с минимального значения за последние 24 года.
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