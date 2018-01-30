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Рынок акций США 29 января закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,67%
07:39 30.01.2018 |
Фондовый рынок США завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, телекоммуникаций и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,67%, индекс S&P 500 подешевел на 0,67%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,52%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Goldman Sachs Group Inc, которые подорожали на 4,34 п. (1,62%), закрывшись на отметке в 272,48. Котировки Wal-Mart Stores Inc выросли на 1,16 п. (1,07%), завершив торги на уровне 109,55. Бумаги General Electric Company выросли в цене на 0,15 п. (0,93%), закрывшись на отметке 16,28.
Лидерами падения стали акции Caterpillar Inc, цена которых упала на 4,48 п. (2,68%), завершив сессию на отметке 162,58. Акции Apple Inc поднялись на 3,55 п. (2,07%), закрывшись на уровне 167,96, а Chevron Corporation снизились в цене на 2,71 п. (2,07%) и завершили торги на отметке 128,48.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Dr Pepper Snapple Group Inc, которые подорожали на 22,39% до отметки 117,07, Gilead Sciences Inc, которые набрали 3,91%, закрывшись на уровне 88,80, а также акции Netflix Inc, которые повысились на 3,64%, завершив сессию на отметке 284,59.
Лидерами падения стали акции Wynn Resorts Limited, которые снизились в цене на 9,32%, закрывшись на отметке 163,48. Акции компании Iron Mountain Incorporated потеряли 4,70% и завершили сессию на уровне 34,08. Котировки Lennar Corp B снизились в цене на 4,26% до отметки 52,58.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Atossa Genetics Inc, которые подорожали на 40,48% до отметки 0,5900, Immersion Corporation, которые набрали 36,24%, закрывшись на уровне 10,00, а также акции Ballard Power Systems Inc, которые повысились на 33,55%, завершив сессию на отметке 4,020.
Лидерами падения стали акции Stein Mart Inc, которые снизились в цене на 36,27%, закрывшись на отметке 0,72. Акции компании ITUS Corp потеряли 31,57% и завершили сессию на уровне 4,140. Котировки Aradigm Cor снизились в цене на 29,02% до отметки 1,590.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2577) превысило количество закрывшихся в плюсе (575), а котировки 66 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1678 компаний подешевели, 853 выросли, a 124 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Dr Pepper Snapple Group Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 22,39%, 21,42 п., и завершили торги на отметке 117,07. Котировки акций Gilead Sciences Inc выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 3,91%, 3,34 п., и завершили торги на отметке 88,80. Котировки акций Netflix Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 3,64%, 9,99 п., и завершили торги на отметке 284,59. Котировки акций Goldman Sachs Group Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,62%, 4,34 п., и завершили торги на отметке 272,48. Котировки акций Wal-Mart Stores Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 1,07%, 1,16 п., и завершили торги на отметке 109,55. Котировки акций Stein Mart Inc упали до минимума, снизившись на 36,27%, 0,41 п., и завершили торги на отметке 0,72.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 23,56% до отметки 13.69, достигнув нового 3-месячного максимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,95%, или 12,90, достигнув отметки $1.339,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте снизились на 1,04%, или 0,69, до $65,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле подешевели на 1,47%, или 1,03, до отметки $69,12 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,39% до 1,2379, а котировки USD/JPY повысились на 0,38%, достигнув отметки 109,00.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 89,20.
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