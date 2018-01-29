Рынок акций Украины 29 января продолжил рост

Фондовый рынок Украины в понедельник продолжил восходящую динамику, наметившуюся в конце прошлой недели: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,76% - до 1463,1 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 333,44 пункта.

Объем торгов на УБ составил 656,9 млн грн, в том числе акциями 3,15 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 241,5 млн грн, в том числе акциями - 0,356 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+2,97%), Райффайзен Банка Аваль (+2,41%) и "Мотор Сичи" (+1,74%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,9%) и "Мотор Сичи" (+0,07%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 0,02% - до 542,42 пункта при объеме торгов 11,95 млн злотых (102,4 млн грн).

В "индексной корзине" дешевели акции "Агротона" (-2,18%) и "Кернела" (-0,94%).

С ростом стоимости торговались акции "Астарты" (+1,42%), "Милкиленда" (+1,28%) и агрохолдинга ИМК (+0,38%).

