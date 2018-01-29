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Биржи АТР торгуются разнонаправленно 29 января, KOSPI растет после публикации отчетности Intel
07:50 29.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику, корейский KOSPI растет после публикации отчетности американской Intel, которая привела к удорожанию бумаг компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38% - до 3545,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1925,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,01% - до 33150,29 пункта. Корейский KOSPI рос на 1%, до 2600,29 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся увеличением на 0,55%, до 6083,4 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,17%, до 23671,19 пункта.
В пятницу американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, сообщила о своих финансовых результатах. Убыток Intel в четвертом квартале составил 687 миллионов долларов против прибыли годом ранее. Компания объяснила убыток выплатой в размере 5,4 миллиарда долларов, связанной с принятием налоговой реформы США. Без учета этой суммы, разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара в последнем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении выросла на 4,1%, до 17,05 миллиарда долларов. После публикации отчетности акции компании поднялись в цене более чем на 10%.
"Доходы и прогноз Intel должны придать определенный импульс корейским технологическим компаниям, которые сейчас возрождаются", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика Daiwa Capital в Сеуле С.К. Кима (S.K. Kim).
При этом стратег Samsung Securities Хейн Ок (Hyein Ok) отметил, что корейский индекс KOSPI поднялся с начала года на 5,5%, и рост, вероятнее всего, продолжится. Так, в ходе торгов понедельника акции азиатских компаний технологического сектора увеличиваются в цене. В частности, бумаги Samsung Electronics дорожают на 0,63%, SK Hynix - на 0,4%.
В то же время трейдеры по-прежнему оценивают комментарии, сделанные на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом и министром финансов страны Стивеном Мнучиным о долларе. Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%. Затем Трамп сказал, что курс доллара будет только укрепляться. После этих заявлений доллар вновь начал дорожать по отношению к шести основным валютам. О словах Мнучина Трамп сказал, что их вырвали из контекста. Сам Мнучин впоследствии сообщил, что его фразу о слабом долларе неправильно поняли, а на самом деле в долгосрочных интересах страны - сильная национальная валюта.
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