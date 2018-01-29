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Рынок акций США 26 января закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,85%
07:25 29.01.2018 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и промышленности.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,85%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 поднялся на 1,18%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,28%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на 4,78 п. (10,55%), закрывшись на отметке в 50,08. Котировки Pfizer Inc выросли на 1,78 п. (4,78%), завершив торги на уровне 39,01. Бумаги 3M Company выросли в цене на 6,27 п. (2,48%), закрывшись на отметке 258,63.
Лидерами падения стали акции Caterpillar Inc, цена которых упала на 2,31 п. (1,36%), завершив сессию на отметке 167,06. Акции Procter & Gamble Company поднялись на 0,61 п. (0,69%), закрывшись на уровне 87,73, а Goldman Sachs Group Inc снизились в цене на 0,89 п. (0,33%) и завершили торги на отметке 268,14.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции AbbVie Inc, которые подорожали на 13,77% до отметки 123,210, Intel Corporation, которые набрали 10,55%, закрывшись на уровне 50,08, а также акции Arthur J Gallagher & Co, которые повысились на 7,37%, завершив сессию на отметке 70,49.
Лидерами падения стали акции Wynn Resorts Limited, которые снизились в цене на 10,12%, закрывшись на отметке 180,29. Акции компании Colgate-Palmolive Company потеряли 4,85% и завершили сессию на уровне 73,56. Котировки Regeneron Pharmaceuticals Inc снизились в цене на 4,46% до отметки 374,36.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Oasmia Pharmaceutical AB, которые подорожали на 40,00% до отметки 1,750, Biostar Pharmaceuticals Inc, которые набрали 34,41%, закрывшись на уровне 3,3200, а также акции Atossa Genetics Inc, которые повысились на 29,19%, завершив сессию на отметке 0,4200.
Лидерами падения стали акции Biocept Inc, которые снизились в цене на 27,22%, закрывшись на отметке 0,353. Акции компании MannKind Corp потеряли 26,58% и завершили сессию на уровне 2,790. Котировки Wecast Network Inc снизились в цене на 15,01% до отметки 3,510.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1725) превысило количество закрывшихся в минусе (1386), а котировки 109 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1478 компаний подорожали, 1037 снизились, a 147 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций AbbVie Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 13,77%, 14,910 п., и завершили торги на отметке 123,210. Котировки акций Intel Corporation выросли до максимума, поднявшись на 10,55%, 4,78 п., и завершили торги на отметке 50,08. Котировки акций Arthur J Gallagher & Co выросли до исторического максимума, поднявшись на 7,37%, 4,84 п., и завершили торги на отметке 70,49. Котировки акций Intel Corporation выросли до максимума, поднявшись на 10,55%, 4,78 п., и завершили торги на отметке 50,08. Котировки акций Pfizer Inc выросли до максимума, повысившись на 4,78%, 1,78 п., и завершили торги на отметке 39,01. Котировки акций 3M Company выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,48%, 6,27 п., и завершили торги на отметке 258,63. Котировки акций Biocept Inc упали до исторического минимума, снизившись на 27,22%, 0,132 п., и завершили торги на отметке 0,353. Котировки акций Biostar Pharmaceuticals Inc выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 34,41%, 0,8500 п., и завершили торги на отметке 3,3200.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 4,06% до отметки 11.11.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,96%, или 13,10, достигнув отметки $1.349,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 1,05%, или 0,69, до $66,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,11%, или 0,08, до отметки $70,50 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,22% до 1,2424, а котировки USD/JPY упали на 0,66%, достигнув отметки 108,69.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,31% до 88,91.
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