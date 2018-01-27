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Фондовые индексы Украины 26 января еще несколько подросли
19:16 26.01.2018 |
Рынок акций Украины в пятницу вновь завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,15% - до 1437,83 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 333,44 пункта.
Объем торгов на УБ составил 269,7 млн грн, в том числе акциями - 7,27 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 230,76 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.
В "индексной корзине" УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+5,79%) и "Центрэнерго" (+1,21%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-0,6%), "Мотор Сичи" (-0,48%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,21%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,74%) и "Мотор Сичи" (+0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,5% - до 542,52 пункта при объеме торгов 14,76 млн злотых (124 млн грн).
Среди индексных акций лучший рост показали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,72%), "Астарты" (+2,17%) и "Овостара" (+1,02%).
Снизились в цене акции "Кернела" (-1,85%) и KSG Agro (-0,99%).
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