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Биржи АТР 26 января закрылись разнонаправленно на противоречивых заявлениях властей США о долларе
12:40 26.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой после комментариев президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина о перспективах американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,32%, до 3559,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,22%, до 1949,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 33111,95 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 23631,88 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,49%, до 2574,76 пункта. Биржи Австралии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником, по итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 подешевел на 0,08%, до 6050 пунктов.
В среду Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле США. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Трамп заявил в СМИ, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. Теперь инвесторы ждут его выступления с речью на Давосском форуме в пятницу для того, чтобы получить более четкое представление о позиции властей относительно национальной валюты.
"Инвесторы частично фиксировали прибыль из-за некоторой неопределенности впереди, в том числе касательно выступления Трампа в Давосе ", - приводит агентство Франс Пресс мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).
Участники торгов обратили внимание и на новую статистику из Японии. Так, в пятницу стало известно, что потребительские цены в стране в декабре в годовом исчислении выросли на 1%. Индикатор оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали инфляции на уровне 1,1%.
Также инвесторы не оставили без внимания данные о том, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 2017 год выросла на 21% в годовом выражении, до 7,5 триллиона юаней (1,18 триллиона долларов), что стало лучшим показателем с 2012 года. В то же время в декабре их прибыль выросла на 10,8% в годовом выражении, хотя месяцем ранее показатель демонстрировал рост на 14,9%.
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