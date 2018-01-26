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Фондовые индексы Украины 25 января перешли к росту
21:12 25.01.2018 |
Рынок акций Украины завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,43% - до 1421,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 332,85 пункта.
Объем торгов на УБ составил 300,7 млн грн, в том числе акциями - 23,4 млн грн.
Детальные итоги торгов на ПФТС на веб-сайте биржи не отображаются.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+5,69%), "Донбассэнерго" (+1,96%) и "Центрэнерго" (+1,23%).
Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,17%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,01% - до 539,8 пункта при объеме торгов 19,98 млн злотых (167,8 млн грн).
В "индексной корзине" выросли в цене акции "Кернела" (+1,89%), "Овостара" (+1,55%) и "Астарты" (+0,36%).
Подешевели акции "Агротона" (-4,2%).
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