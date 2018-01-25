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Азиатские рынки акций снизились 25 января на фоне падения доллара США
13:23 25.01.2018 |
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%.
Японские Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 1,1% и 0,9%, рекордными темпами за 7 недель.
Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1%, несмотря на слабые статданные.
Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи в четвертом квартале прошлого года продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 2008 года. ВВП страны сократился на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в годовом выражении рост экономики в октябре-декабре составил 3%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,1% и роста в годовом выражении на 3,4%. По предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2017 году составил 3,1%.
Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,9%.
Акции южнокорейского производителя полупроводников SX Hynix подорожали на 4,7% благодаря сильной квартальной отчетности.
Котировки бумаг автопроизводителя Hyundai Motor увеличились на 1,3%. Компания нарастила прибыль в четвертом квартале на 3%, до 1,03 трлн вон ($972 млн).
Доллар резко упал к большинству мировых валют в среду и продолжает снижаться в четверг на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является поддерживающим фактором для торгового сектора страны.
Сильный доллар негативно сказывается на экспортерах стран Азии, однако позитивно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая нефть и металлы. Благодаря этому акции нефтедобывающей компании Woodside Petroleum подорожали на 0,4%, горнодобывающих BHP и Rio Tinto - на 0,55% и 0,8% соответственно.
Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng понизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.
Капитализация китайской интернет-компании Tencent Holdings в Гонконге упала на 2,35%, японского производителя электроники Sony в Токио - на 3,55%.
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