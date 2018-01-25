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Фондовый рынок Украины завершил торги 24 января в красной зоне
18:50 24.01.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,8% - до 1401,45 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 332,1 пункта.
Объем торгов на УБ составил 70,07 млн грн, в том числе акциями - 28,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 1,17 млрд грн, в том числе акциями - 0,32 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-5,23%), "Мотор Сичи" (-0,9%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,14%).
Выросли в цене акции "Донбассэнерго" (+1,14%) и "Центрэнерго" (+0,07%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,14%) и "Мотор Сичи" (-0,14%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 1,31% - до 534,42 пункта при объеме торгов 9,7 млн злотых (87,5 млн грн).
В "индексной корзине" снизились в цене акции "Агротона" (-1,86%), "Астарты" (-0,72%) и "Милкиленда" (-0,64%).
Выросли в цене только акции "Кернела" (+3,92%).
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