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Биржи АТР, кроме Японии, закрылись 24 января ростом на оптимизме из США
12:35 24.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным ростом на фоне новых рекордов американских биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3559,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1960,93 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 32976,91 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,76%, до 23940,78 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,29%, до 6054,7 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2538 пунктов.
Оптимизм азиатским инвесторам обеспечили новости из США, где фондовые индексы завершили вторник преимущественно ростом на фоне сильных отчетностей ряда крупных американских компаний, при этом индексы NASDAQ и S&P 500 достигли рекордов.
В то же время японский индекс не поддержал всеобщий подъем и завершил торговую сессию в минусе на фоне новых макроэкономических данных, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.
В частности, в среду стало известно, что профицит торгового баланса Японии вырос в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем в 3 раза до 359 миллиардов иен (3,2 миллиарда долларов), но оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ждали его роста до 530 миллиардов иен (4,77 миллиарда долларов). При этом объем экспорта в отчетном периоде увеличился в годовом выражении на 9,3% против ожидаемых 10,1%, а импорт вырос на 14,9%, что, напротив, превзошло прогнозы роста на 12,3%.
Дополнительным негативным фактором, который спровоцировал фиксацию прибыли инвесторами в Японии, стало укрепление курса иены к доллару, до 109,94 иены за доллар со 110,33 иены за доллар на предыдущем закрытии. "Фиксация прибыли произошла на фоне негативного фактора в виде роста курса иены по отношению к доллару", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков SBI Securities.
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