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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

NASDAQ и S&P 500 завершили 23 января рекордами на фоне отчетов компаний

07:24 24.01.2018 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы США завершили вторник преимущественно ростом на фоне сильных отчетностей ряда крупных американских компаний, NASDAQ и S&P 500 достигли рекордов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,01% - до 26210,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,71%, до 7460,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,22%, до 2839,13 пункта.

Чистая прибыль одного из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. по итогам 2017 года выросла в 2,2 раза - до 30,55 миллиарда долларов. При этом компания прогнозирует значительное улучшение своих операционных показателей в 2018 году благодаря налоговой реформе в США.

Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson по итогам 2017 года уменьшил свою прибыль в 12,7 раза, однако без учета выплат, связанных с налоговой реформой, компания получила чистую прибыль в 4,8 миллиарда долларов.

"У нас наконец начал складываться паззл, как налоговая реформа повлияет на компании. Некоторые из них показывают значительную выгоду, в то время как другие заявляют о больших списаниях", - сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Plumb Funds Том Пламб (Tom Plumb).

Кроме того, ранее президент страны Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, трехдневная пауза в работе правительства завершилась.
По материалам: ПРАЙМ
 

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