Биржи АТР закрылись ростом 23 января на оптимизме из США и новостях из Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника уверенным ростом на фоне политических новостей из США, а также на фоне решений Банка Японии по денежной политике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,29%, до 3546,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1950,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,66%, до 32930,7 пункта, что является рекордно высоким уровнем закрытия индекса. Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 24124,15 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,75%, до 6037 пунктов, корейский KOSPI - на 1,38%, до 2536,6 пункта.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказали политические новости в США, которые снизили неопределенность, связанную с финансированием федерального правительства. Так, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства.

Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли заявления Банка Японии, который во вторник снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. За сохранение отрицательной процентной ставки высказались восемь членов регулятора, против - один. Японский центробанк ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

"Банк Японии не изменил свою кредитно-денежную политику и в целом свою позицию. Таким образом, регулятор остается на шаг позади от других мировых центробанков, которые стремятся нормализовать свою денежную политику", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Bank of America Merrill Lynch Шусуке Ямада (Shusuke Yamada).