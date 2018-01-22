Объем биржевых контрактов с ценными бумагами сократился на 11,5% до 24,7 млрд гривен в декабре текущего года по сравнению с ноябрем.

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

Общий объем торгов на организованном рынке в декабре составил 24,7 млрд гривен.

В декабре заключение биржевых контрактов происходило на 4 фондовых биржах.

Более 99% всех торгов происходило на биржах "Перспектива", ПФТС и "Украинская биржа" вследствие торгов с ОВГЗ.

Организованный рынок по структуре торгов в разрезе финансовых инструментов фактически является рынком государственных ценных бумаг (90%).

Объемы торгов с ценными бумагами остаются на минимальном уровне и состоят в основном из нескольких эмитентов, спрос на ценные бумаги которых формируется ограниченным кругом участников.

Количество выполненных биржевых контрактов уменьшилось в сравнении с предыдущим периодом на 11,5% на фоне уменьшения объемов торгов на срочном рынке.

Общий объем торгов на неорганизованном рынке в декабре составил 18,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.