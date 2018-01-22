Финансовые новости
- |
- 22.01.18
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР 22 января закрылись разнонаправленно на новостях из США и Японии
10:58 22.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сообщений о приостановке работы правительства США и корпоративных новостей из Японии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,34%, до 3499,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,13%, до 1943,3 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,43%, до 32393,41 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,03%, до 23816,33 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,23%, до 5991,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,72%, до 2502,11 пункта.
С пессимизмом восприняли азиатские инвесторы новости из США, где федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за проблем с принятием бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.
"Похоже, что приостановка работы федерального правительства в США будет той главной темой, которая привлечет внимание рынков на текущей неделе. Вероятно, будет много шума вокруг нее, но вряд ли она приведет к серьезным изменениям текущих трендов", - приводит телеканал CNBC мнение аналитиков ANZ Research.
В то же время, несмотря на опасения, связанные с США, некоторые фондовые индексы АТР смогли выйти в плюс к завершению торгового дня на фоне корпоративных новостей из Японии. В частности, по данным СМИ, японская компания Toshiba рассматривает возможность проведения IPO своего подразделения по производству чипов памяти, если сделка по его продаже сорвется. На фоне данных новостей акции компании по итогам торгов подорожали более чем на 4%, поддержав японский рынок в целом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|АЗС перешли на топливо Евро 5: Вырастут ли цены?
ТОП-НОВОСТИ
|Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
|Отменят ли безвиз Украине: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд
|Постпразничная война. Оккупанты начинают новые кровавые провокации
|Гонтарева обвиняет Коломойского в скандале вокруг ICU и денег Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 22 января составил 28.8758 грн
|Утверждение Смолия главой НБУ будет способствовать стабильности и преемственности политики центробанка - банкиры
|Депозитные ставки для физлиц 22.01.18
|Доллар дешевеет к евро 22 января, трейдеры ждут развития ситуации с финансированием правительства США
|НБУ 15-19 января продал на межбанке $125 млн и купил $17 млн по запросу лучшего курса
|Объем биржевых контрактов с ценными бумагами сократился на 11,5% до 24,7 млрд гривен в декабре
|Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
Это интересно
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного
|Visa подготовила банковские карты со встроенным дактилоскопическим сканером
|Mazda обещает скорое возвращение роторных двигателей
|Компания Ferrari подтвердила выпуск вседорожника
|Apple сообщила, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США
|Китайцы приехали в Детройт с кроссовером без окон