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Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,21%
07:08 22.01.2018 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и сырья.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,21%, индекс S&P 500 подорожал на 0,44%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,55%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Nike Inc, которые подорожали на 3,10 п. (4,84%), закрывшись на отметке в 67,21. Котировки Goldman Sachs Group Inc выросли на 5,15 п. (2,05%), завершив торги на уровне 256,12. Бумаги Home Depot Inc выросли в цене на 3,00 п. (1,51%), закрывшись на отметке 201,33.
Лидерами падения стали акции International Business Machines, цена которых упала на 6,75 п. (3,99%), завершив сессию на отметке 162,37. Акции General Electric Company поднялись на 0,51 п. (3,04%), закрывшись на уровне 16,26, а American Express Company снизились в цене на 1,83 п. (1,83%) и завершили торги на отметке 98,03.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Mattel Inc, которые подорожали на 5,97% до отметки 16,14, Hanesbrands Inc, которые набрали 5,45%, закрывшись на уровне 23,20, а также акции Nike Inc, которые повысились на 4,84%, завершив сессию на отметке 67,21.
Лидерами падения стали акции International Business Machines, которые снизились в цене на 3,99%, закрывшись на отметке 162,37. Акции компании CBS Corporation потеряли 3,75% и завершили сессию на уровне 57,75. Котировки McCormick & Company Incorporated снизились в цене на 3,61% до отметки 99,19.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Forward Industries Inc, которые подорожали на 137,90% до отметки 2,950, NuCana PLC, которые набрали 41,55%, закрывшись на уровне 20,51, а также акции New Age Beverages Corp, которые повысились на 22,50%, завершив сессию на отметке 3,92.
Лидерами падения стали акции PAVmed Inc, которые снизились в цене на 28,02%, закрывшись на отметке 1,83. Акции компании Argos Therapeutics Inc потеряли 19,51% и завершили сессию на уровне 2,17. Котировки Heat Biologics Inc снизились в цене на 15,00% до отметки 0,340.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2073) превысило количество закрывшихся в минусе (1013), а котировки 132 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1804 компаний подорожали, 740 снизились, a 110 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Nike Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 4,84%, 3,10 п., и завершили торги на отметке 67,21. Котировки акций Nike Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 4,84%, 3,10 п., и завершили торги на отметке 67,21. Котировки акций General Electric Company упали до минимума, упав на 3,04%, 0,51 п., и завершили торги на отметке 16,26. Котировки акций Home Depot Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,51%, 3,00 п., и завершили торги на отметке 201,33. Котировки акций Forward Industries Inc выросли до максимума, повысившись на 137,90%, 1,710 п., и завершили торги на отметке 2,950. Котировки акций PAVmed Inc упали до исторического минимума, подешевев на 28,02%, 0,71 п., и завершили торги на отметке 1,83. Котировки акций NuCana PLC выросли до исторического максимума, подорожав на 41,55%, 6,02 п., и завершили торги на отметке 20,51. Котировки акций Heat Biologics Inc упали до исторического минимума, подешевев на 15,00%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 0,340.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 7,60% до отметки 11.30.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,29%, или 3,90, достигнув отметки $1.331,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале снизились на 0,67%, или 0,43, до $63,52 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подешевели на 0,84%, или 0,58, до отметки $68,73 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,19% до 1,2215, а котировки USD/JPY упали на 0,23%, достигнув отметки 110,84.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 90,49.
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