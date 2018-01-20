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Фондовые индексы Украины 19 января изменились разнонаправленно
19:26 19.01.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,51% - до 1427,65 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,15% - до 331,28 пункта.
Объем торгов на УБ составил 31,3 млн грн, в том числе акциями 5,56 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 196,9 млн грн, в том числе акциями - 1,6 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-7,45%), "Донбассэнерго" (-2,52%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,76%).
В "зеленой зоне" завершили торги только акции "Центрэнерго" (+0,24%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,28%) и "Мотор Сичи" (+0,26%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,79% - до 514,16 пункта при объеме торгов почти 5,4 млн злотых (45,36 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Кернела" (-1,72%), "Милкиленда" (-0,63%) и "Астарты" (-0,36%).
Подорожали акции "Агротона" (+1,68%) и KSG Agro (+0,5%).
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