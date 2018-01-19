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Биржи США завершили 18 января в минусе на статистике по рынку жилья
07:24 19.01.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне оказавшейся хуже прогнозов статистики по американскому рынку недвижимости и отчетов крупных банков, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,37%, до 26017,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,03%, до 7296,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 2798,03 пункта.
Количество новых домов в США в декабре уменьшилось на 8,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,192 миллиона. Результат заметно разошелся с прогнозами экспертов, которые ждали снижения индикатора только на 1,7%, до 1,275 миллиона по сравнению с первоначальным показателем ноября в 1,297 миллиона.
Кроме того, чистая прибыль Morgan Stanley по итогам 2017 года выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 6,154 миллиарда долларов. При этом прибыль по итогам четвертого квартала 2017 года снизилась в годовом выражении в 2,4 раза, до 686 миллионов долларов.
Ранее на этой неделе об ухудшении квартальных финансовых показателей сообщили такие банковские гиганты США, как Bank of America и Goldman Sachs, что связано со списаниями, обусловленными изменениями в налоговом законодательстве страны.
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