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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рынок акций Украины завершил торги 18 января снижением

18:46 18.01.2018 |

Фондовый рынок

 

Украинский рынок акций завершил торги в четверг снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 2,58% - до 1449,6 пункта, индекс ПФТС - на 1,03%, до 330,77 пункта.

Объем торгов на УБ составил 58,3 млн грн, в том числе акциями - 13 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 88,5 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-6,12%), "Центрэнерго" (-4,48%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,53%).

Подорожали только акции "Донбассэнерго" (+0,43%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-3,65%) и "Мотор Сичи" (-2,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв вырос на 0,21% - до 518,8 пункта при объеме торгов 1 млн злотых (8,4 млн грн).

В "индексной корзине" дорожали только акции "Кернела" (+0,41%).

В "красной зоне" торговались акции KSG Agro (-2,44%), "Агротона" (-2,25%) и "Астарты" (-0,72%).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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