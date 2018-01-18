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Биржи АТР закрылись преимущественно ростом 18 января вслед за рынками США
12:39 18.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой индексов на фоне оптимизма на американских биржах накануне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,87%, до 3474,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1924,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,46%, до 32129,52 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 23763,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 6014,6 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,02%, до 2515,81 пункта.
Инвесторы с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США выросли к закрытию торгов в среду на фоне удорожания акций технологического сектора, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 26000 пунктов.
Кроме того, поддержку оказали ожидания статистики по ВВП Китая за минувший год. Уже после закрытия торгов в Китае стало известно, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза на уровне 6,5% и выше.
В то же время основной японский индекс завершил торги коррекционным снижением после роста в первые часы торгов до максимальной отметки с ноября 1991 года в 24084,42 пункта. "Начальный подъем ослаб, поскольку инвесторы стали фиксировать прибыль после роста. Будет неудивительно, если такая фиксация прибыли появится снова после сильного роста с начала этого года", - заявил агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).
Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы данные по промышленному производству в Японии в ноябре. Показатель вырос на 0,5% в месячном выражении, хотя аналитики ждали увеличения на 0,6%.
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