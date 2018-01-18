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Фондовые индексы Украины 17 января изменились разнонаправленно
19:00 17.01.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,17% - до 1489,97 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 334,21 пункта.
Объем торгов на УБ составил 311,7 млн грн, в том числе акциями - 3,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 348,3 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-3,2%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,4%).
Выросли в цене акции "Центрэнерго" (+0,97%), "Донбассэнерго" (+0,92%) и "Мотор Сичи" (+0,31%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,33%) и "Мотор Сичи" (-0,32%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,8% - до 517,72 пункта при объеме торгов 1,6 млн злотых (13,44 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Овостара" (+1,62%), "Кернела" (+1,03%) и "Астарты" (+0,73%).
Снизились в цене акции "Агротона" (-0,41%) и агрохолдинга ИМК (-0,39%).
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