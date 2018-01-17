Биржи США снизились после рекордов, Dow Jones не удержался на отметке в 26000 пунктов

Основные фондовые индексы США завершили вторник небольшим снижением после рекордов, Dow Jones в ходе торгов впервые в истории пробил отметку в 26000 пунктов, но не удержался на ней, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,04%, до 25792,86 пункта, достигнув ранее во вторник исторического максимума - 26061 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,35%, до 2776,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,51%, до 7223,69 пункта.

Корпорация Citigroup сообщила о чистом убытке за 2017 год, связанном с введением налоговой реформы в США, в 6,204 миллиарда долларов против прибыли в 14,912 миллиарда годом ранее. При этом без учета списаний прибыль выросла на 6% - до 15,796 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль на акцию составила 5,33 доллара против 4,72 доллара в 2016 году.

JP Morgan в 2017 году сократил чистую прибыль на 1% - до 24,4 миллиарда долларов, что также связано с выплатами из-за нового налогового законодательства. При этом выручка банка выросла на 4% - до 99,624 миллиарда долларов. А Wells Fargo, напротив, в минувшем году увеличил прибыль на 1% - до 22,183 миллиарда долларов, а выручку - на 0,1%, до 88,389 миллиарда долларов.

"Скорость, с которой рынок растет в последние пару недель, вызывает беспокойство, и риск перегрева в этом году увеличивается, так что я бы не удивился годовому откату назад на 7-12 процентов", - сказал старший инвестспециалист Cornerstone Financial Partners Крис Закарелли (Chris Zaccarelli) агентству MarketWatch.