Финансовые новости
- |
- 17.01.18
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фондовый рынок Украины завершил торги 16 января в "красной зоне"
19:05 16.01.2018 |
Рынок акций Украины завершил торги во вторник умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,99% - до 1490,45 пункта, индекс ПФТС - на 0,06%, до 334,18 пункта.
Объем торгов на УБ составил 521,88 млн грн, в том числе акциями - 3,9 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил почти 60 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,78%), "Центрэнерго" (-1,41%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,4%).
Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,05%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,51%) и "Мотор Сичи" (+1,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,78% - до 513,61 пункта при объеме торгов 1,9 млн злотых (почти 16 млн грн).
В "индексной корзине" лучший рост зафиксирован по бумагам "Агротона" (+3,16%), агрохолдинга ИМК (+1,59%) и "Астарты" (+1,1%).
Снизились в цене только акции KSG Agro (-0,49%).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство США предоставит летальное оружие Украине бесплатно, - Йованович
"Сейчас мы говорим об оборонительной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - сказала Йованович и добавила, что эти поставки будут бесплатными.
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк тоже выдвинул требования по Антикоррупционному суду, на кону $800 млн
|Kroll подтвердил использование ПриватБанка до национализации для мошенничества с убытком минимум в $5,5 млрд - НБУ
|Бизнес ухудшил инфляционные и девальвацинные ожидания на 2018г – опрос НБУ
|Как судебная реформа повлияет на выяснение отношений работников и работодателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовый рынок Украины завершил торги 16 января в "красной зоне"
|Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,6 млрд гривен
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 16 января составил 28,28.6526 грн
|Депозитные ставки для физлиц 16.01.18
|Долларовый индекс растет впервые после 4 сессий снижения, фунт дешевеет на данных об инфляции
|Kroll выявила несоответствие аудиторских заключений PwC реальному финансовому состоянию ПриватБанка
|Центральным элементом махинации была теневая банковская структура внутри ПриватБанка - НБУ по итогам аудита Kroll
Это интересно
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси
|В США заподозрили смартфоны Huawei Mate 10 в шпионаже
|CES 2018: Razer HyperFlux — система беспроводной передачи энергии на мышь через коврик
|Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров