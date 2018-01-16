Биржи АТР закрылись 16 января преимущественно ростом на внутреннем оптимизме

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне коррекции на биржах Китая и снижения курса иены к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48%, до 3426,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1924,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,66%, до 31860,56 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1%, до 23951,81 пункта. При этом в ходе торгов индекс достигал отметки 23962,07 пункта, что является максимальным показателем с ноября 1991 года. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,47%, до 6048,6 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,72%, до 2521,74 пункта.

Во вторник на биржах Китая произошел коррекционный рост после того, как накануне было зафиксировано снижение на фоне данных о падении темпа кредитования в стране в декабре 2017 года.

Поддержку основному японскому индексу оказало снижение курса иены к доллару, которое благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене увеличивается во вторник в среднем до 110,8 иены за доллар со 110,53 иены на предыдущем закрытии.

"Рост курса иены к доллару остановился, и это способствует улучшению настроений инвесторов наряду с ожиданиями хороших финансовых показателей компаний за минувший квартал", - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения от горнодобывающей компании Rio Tinto , которая в минувшем году сократила выпуск меди на 9%, до 478, 1 тысячи тонн, а выпуск алюминия - на 1% до 3,6 миллиона тонн. По итогам торгов на бирже Австралии акции компании снизились на 0,6%.