Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 11 мес. 2017г выросло более чем в 2,2 раза

Согласно ее данным, в ноябре негативное сальдо внешней торговли товарами составило $638,7 млн, тогда как в октябре -$700,8 млн, в сентябре $593,1 млн.
В январе-ноябре 2017 года экспорт товаров по сравнению с январем-ноябрем 2016 года увеличился на 20,6% (на $6,753 млрд), составив $39,486 млрд, импорт – на 27,5% (на $9,635 млрд) до $44,698 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (за 11 мес. 2016г – 0,93).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-ноябре 2017г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт 11 мес. 2017 к 11 мес. 2016, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, 11 мес. 2017 к 11 мес. 2016, %
|Всего¹
|39486,1
|120,6
|44697,6
|127,5
|Животные, продукты животного происхождения
|1000,9
|142,6
|645,7
|116,5
|Продукты растительного происхождения
|8363,0
|116,5
|1190,5
|105,5
|- зерновые культуры
|5947,6
|109,9
|157,3
|114,1
|Жиры животного и растительного происхождения
|4271,3
|121,2
|248,1
|112,3
|Готовые пищевые продукты
|2578,5
|119,3
|1726,3
|110,2
|Минеральные продукты
|3621,7
|148,8
|11310,5
|152,5
|Топлива минеральные;; нефть и продукты ее переработки
|724,5
|177,8
|10584,1
|154,7
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1369,3
|99,7
|5891,4
|116,5
|Фармацевтическая продукция
|167,5
|104,5
|1565,4
|108,9
|Удобрения
|118,4
|39,4
|1042,1
|139,0
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|502,2
|132,6
|2971,7
|113,4
|Кожевенное сырье
|134,5
|124,4
|229,8
|120,1
|Древесина и изделия из нее
|1110,9
|105,9
|226,3
|126,5
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|469,2
|93,0
|865,5
|102,8
|Текстильные материалы и изделия
|688,2
|111,5
|1591,4
|113,1
|Обувь
|165,3
|110,4
|247,7
|100,3
|Изделия из камня, гипса, цемента
|336,7
|121,5
|597,4
|108,8
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|100,9
|211,9
|48,0
|86,5
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|9145,0
|120,0
|2731,5
|130,1
|- черные металлы
|7848,1
|118,5
|1034,7
|141,3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|3540,4
|107,1
|8326,3
|117,4
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1327,0
|94,7
|4706,2
|111,4
|Электрические машины
|2213,4
|116,1
|3620,1
|126,3
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|561,7
|111,0
|3783,9
|143,8
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|120,9
|104,0
|3617,5
|143,3
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|107,1
|84,3
|624,4
|126,8
|Разные промтовары
|658,1
|134,1
|642,3
|114,9
|Товары, приобретенные в портах
|3,8
|135,7
|148,6
|125,9
¹ Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат Украины