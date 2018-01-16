Фондовые индексы Украины 15 января изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,56% - до 1505,31 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,32% - до 334,37 пункта.

Объем торгов на УБ составил 80,7 млн грн, в том числе акциями 6,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 2,9 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-3,07%), "Укрнафты" (-2,89%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,23%).

Выросли в цене только акции "Центрэнерго" (+0,71%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,78%) и "Центрэнерго" (+1,13%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,5% - до 509,65 пункта при объеме торгов 2,3 млн злотых (21,8 млн грн).

Среди индексных акций снизились в цене бумаги "Милкиленда" (-2,47%), "Кернела" (-1,43%) и "Агротона" (-0,42%).

Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+1,21%).