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Биржи АТР 12 января демонстрируют слабую разнонаправленную динамику
07:31 12.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в конце рабочей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% - до 3428,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,08%, до 1951,55 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,29% - до 31211,32 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,1%, до 2485,4 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,1% - до 6073,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,02%, до 23716,23 пункта, при этом ранее в ходе торгов показатель, напротив, слабо снижался.
Не стоит ожидать значительного роста на биржах в Азии накануне выходных, несмотря на поддержку со стороны Уолл-стрит, считает директор по торговле Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes), чьи слова цитирует газета The Wall Street Journal.
По итогам торгов четверга индексы США выросли до рекордов на фоне ожидания сезона корпоративной отчетности. Так, в пятницу опубликуют свои отчеты J.P. Morgan Chase, BlackRock и Wells Fargo. По прогнозам аналитиков KBW, в четвертом квартале средняя прибыль компаний вырастет примерно на 12% в годовом сравнении.
Индексы Китая демонстрируют слабую динамику после выхода статистики. По данным главного таможенного управления КНР, в декабре экспорт Китая в долларовом эквиваленте вырос на 10,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - всего на 4,5%. При этом аналитики ожидали, что показатель экспорта увеличится на 9,1%, а импорта - на 13%. Месяцем ранее показатели выросли на 12,3% и 17,7% соответственно.
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