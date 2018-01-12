Биржи США выросли до рекордов 11 января на ожидании отчетов компаний

Основные фондовые индексы США в четверг выросли до рекордных уровней на фоне ожидания сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,81%, до 25574,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,81%, до 7211,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,7%, до 2767,56 пункта.

Американский оператор платежных систем MoneyGram International сообщил в четверг о партнерстве с блокчейн-фирмой и одним из основных конкурентов биткоина - Ripple. В рамках партнерства оператор протестирует систему Ripple для увеличения скорости и снижения затрат на передачу средств.

Инвесторы также обратили внимание на новости о возможной сделке Xerox с японской Fujifilm Holdings, которая может привести к смене контрольного акционера Xerox.

В пятницу свои отчеты опубликуют такие гиганты, как J. P. Morgan Chase, BlackRock, и Wells Fargo. По прогнозам аналитиков KBW, в четвертом квартале средняя прибыль компаний вырастет примерно на 12% в годовом сравнении.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, неожиданно выросло, хотя аналитики ожидали снижения показателя.

"Хотя сегодняшняя статистика по рынку труда несколько разочаровывает, инвесторы фокусируются на совокупных данных, которые по-прежнему подтверждают, что этот рынок в хорошей форме, а инфляция растет не слишком быстро", - приводит агентство MarketWatch слова отвечающей за традиционные инвестиции в U.S. Bank Wealth Management Лизы Эриксон (Lisa Erickson).