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Биржи США выросли до рекордов 11 января на ожидании отчетов компаний
07:26 12.01.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг выросли до рекордных уровней на фоне ожидания сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,81%, до 25574,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,81%, до 7211,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,7%, до 2767,56 пункта.
Американский оператор платежных систем MoneyGram International сообщил в четверг о партнерстве с блокчейн-фирмой и одним из основных конкурентов биткоина - Ripple. В рамках партнерства оператор протестирует систему Ripple для увеличения скорости и снижения затрат на передачу средств.
Инвесторы также обратили внимание на новости о возможной сделке Xerox с японской Fujifilm Holdings, которая может привести к смене контрольного акционера Xerox.
В пятницу свои отчеты опубликуют такие гиганты, как J. P. Morgan Chase, BlackRock, и Wells Fargo. По прогнозам аналитиков KBW, в четвертом квартале средняя прибыль компаний вырастет примерно на 12% в годовом сравнении.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, неожиданно выросло, хотя аналитики ожидали снижения показателя.
"Хотя сегодняшняя статистика по рынку труда несколько разочаровывает, инвесторы фокусируются на совокупных данных, которые по-прежнему подтверждают, что этот рынок в хорошей форме, а инфляция растет не слишком быстро", - приводит агентство MarketWatch слова отвечающей за традиционные инвестиции в U.S. Bank Wealth Management Лизы Эриксон (Lisa Erickson).
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