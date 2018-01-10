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Биржи АТР в основном снижаются 10 января после роста ранее
07:31 10.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном опускаются в рамках коррекции после ралли днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,35% - до 3425,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,35%, до 1945,25 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,68% - до 31223,19 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,1%, до 2507,72 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,49% - до 6106 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 23819,83 пункта.
Во вторник биржи АТР поддержал ряд факторов. Так, на торги повлиял рекордный рост американских индексов. С другой стороны, инвесторы обратили внимание и на геополитическую ситуацию. Агентство Рёнхап сообщило во вторник, что Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры на высоком уровне в разных областях для улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.
Ралли было слишком быстрым на рынках азиатских стран, и сейчас инвесторы фиксируют прибыль, комментирует ситуацию старший стратег Daiwa Securities Юкино Ямада (Yukino Yamada), чьи слова приводит агентство Рейтер. При этом выручка компаний и экономический прогноз по Азии остаются высокими, добавляет эксперт.
Рынок обратил внимание и на статистику из Китая. Инфляция в стране по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%. Показатель за год оказался на 0,4 процентного пункта меньше по сравнению с прошлым годом, когда инфляция составила 2%. Отдельно в декабре инфляция составила 1,8% при прогнозе в 1,9%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) впервые с 2012 года показал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом, когда показатель упал на 2,4%.
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