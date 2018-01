Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,41%

Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, промышленности и финансов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,41%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,13%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Boeing Co, которые подорожали на 8,28 п. (2,67%), закрывшись на отметке в 318,43. Котировки Johnson & Johnson выросли на 2,25 п. (1,59%), завершив торги на уровне 144,14. Бумаги General Electric Company выросли в цене на 0,28 п. (1,53%), закрывшись на отметке 18,56.

Лидерами падения стали акции Intel Corporation, цена которых упала на 1,12 п. (2,50%), завершив сессию на отметке 43,62. Акции Wal-Mart Stores Inc поднялись на 1,22 п. (1,20%), закрывшись на уровне 100,39, а Procter & Gamble Company снизились в цене на 0,67 п. (0,73%) и завершили торги на отметке 91,05.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Boston Scientific Corporation, которые подорожали на 8,33% до отметки 27,96, Illumina Inc, которые набрали 6,93%, закрывшись на уровне 242,80, а также акции Gilead Sciences Inc, которые повысились на 4,97%, завершив сессию на отметке 78,10.

Лидерами падения стали акции Acuity Brands Inc, которые снизились в цене на 14,96%, закрывшись на отметке 157,95. Акции компании Micron Technology Inc потеряли 5,66% и завершили сессию на уровне 42,97. Котировки Under Armour Inc A снизились в цене на 5,44% до отметки 15,11.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Pain Therapeutics Inc, которые подорожали на 103,15% до отметки 9,040, Diffusion Pharmaceuticals Inc, которые набрали 42,98%, закрывшись на уровне 1,7300, а также акции Inpixon, которые повысились на 30,34%, завершив сессию на отметке 0,2900.

Лидерами падения стали акции Alliance MMA Inc, которые снизились в цене на 40,56%, закрывшись на отметке 0,85. Акции компании My Size Inc потеряли 39,86% и завершили сессию на уровне 1,72. Котировки Aradigm Cor снизились в цене на 38,23% до отметки 3,700.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1819) превысило количество закрывшихся в плюсе (1268), а котировки 124 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1379 компаний подешевели, 1146 выросли, a 114 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Illumina Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 6,93%, 15,74 п., и завершили торги на отметке 242,80. Котировки акций Boeing Co выросли до исторического максимума, повысившись на 2,67%, 8,28 п., и завершили торги на отметке 318,43. Котировки акций Johnson & Johnson выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,59%, 2,25 п., и завершили торги на отметке 144,14. Котировки акций Pain Therapeutics Inc выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 103,15%, 4,590 п., и завершили торги на отметке 9,040. Котировки акций Alliance MMA Inc упали до исторического минимума, упав на 40,56%, 0,58 п., и завершили торги на отметке 0,85.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 5,57% до отметки 10.05.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,46%, или 6,10, достигнув отметки $1.314,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 2,04%, или 1,26, до $62,99 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 1,56%, или 1,06, до отметки $68,84 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,24% до 1,1939, а котировки USD/JPY упали на 0,47%, достигнув отметки 112,59.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 92,22.