Финансовые новости
- |
- 09.01.18
- |
- 08:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР растут 9 января на новостях о начале переговоров между КНДР и Южной Кореей
07:40 09.01.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются, так как инвесторы позитивно реагируют на новости о начале министерских переговоров между КНДР и Южной Кореей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% - до 3412,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1947,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,37% - до 31014,32 пункта, корейский KOSPI - на 0,08%, до 2515,83 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,3% - до 6148,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,69%, до 23876,85 пункта.
Во вторник КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Делегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.
Глава южнокорейской делегации Чо Мён Гюн заявил накануне журналистам, что помимо вопросов участия КНДР в Олимпиаде, также могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны на Юг и Север.
Вместе с тем, аналитики не возлагают больших надежд на эти переговоры. "Следите за переговорами между Северной и Южной Кореей, но не слишком надейтесь на какие-либо конкретные результаты", - цитирует телеканал CNBC слова экспертов банка OCBC.
Помимо политических событий, участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости. Так, газета South China Morning Post во вторник сообщила, что китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd рассматривает возможность проведения листинга на бирже в Гонконге. "Мы определенно рассмотрим участие на финансовом рынке Гонконга. Мы надеемся, что мы сможем дальше инвестировать в Гонконг и активизировать наше участие в экономике района", - сказал изданию глава компании Джек Ма.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Южанина рассказала, при каких условиях снизят пошлины на ввоз в Украину автомобилей
ТОП-НОВОСТИ
|Сага об Укртелекоме: Ринат Ахметов атакован или маневрирует?
|Лондон пока не будет смягчать визовый режим с Украиной
|СМИ: Курченко продал Онищенко и Фуксу права на деньги Януковича
|В начале следующей недели банкиры ждут небольшого снижения курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Visa прокомментировала ситуацию с закрытием биткоин-карт для нерезидентов США
|Биржи АТР растут 9 января на новостях о начале переговоров между КНДР и Южной Кореей
|Рынок акций США закрылся разнонаправленно 8 января, Dow Jones снизился на 0,05%
|В начале следующей недели банкиры ждут небольшого снижения курса доллара на межбанке
|В 2017 международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд
|Платежный гигант Visa оставил биткоин-пользователей из Европы без дебетовых карт
Это интересно
|Шэньчжэнь первым в мире полностью перешел на электробусы: их в городе насчитывается 16359 штук
|На призыв южнокорейской юридической фирмы подать в суд на Apple откликнулось около 67 000 человек
|Крупнейшие взломы и атаки в криптопространстве за 2017 год
|Дания открывает самую самую гуманную тюрьму в мире
|Тысячи топовых сайтов принимают незаметные контрмеры против блокировщиков рекламы
|Лотерея: 10 историй о том, как потерять все деньги
|Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет