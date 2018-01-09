Биржи АТР растут 9 января на новостях о начале переговоров между КНДР и Южной Кореей

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются, так как инвесторы позитивно реагируют на новости о начале министерских переговоров между КНДР и Южной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% - до 3412,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1947,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,37% - до 31014,32 пункта, корейский KOSPI - на 0,08%, до 2515,83 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,3% - до 6148,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,69%, до 23876,85 пункта.

Во вторник КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Делегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.

Глава южнокорейской делегации Чо Мён Гюн заявил накануне журналистам, что помимо вопросов участия КНДР в Олимпиаде, также могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны на Юг и Север.

Вместе с тем, аналитики не возлагают больших надежд на эти переговоры. "Следите за переговорами между Северной и Южной Кореей, но не слишком надейтесь на какие-либо конкретные результаты", - цитирует телеканал CNBC слова экспертов банка OCBC.

Помимо политических событий, участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости. Так, газета South China Morning Post во вторник сообщила, что китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd рассматривает возможность проведения листинга на бирже в Гонконге. "Мы определенно рассмотрим участие на финансовом рынке Гонконга. Мы надеемся, что мы сможем дальше инвестировать в Гонконг и активизировать наше участие в экономике района", - сказал изданию глава компании Джек Ма.