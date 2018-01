Рынок акций США закрылся разнонаправленно 8 января, Dow Jones снизился на 0,05%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, нефти и газа и промышленности. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах здравоохранения, сырья и финансов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,05%, индекс S&P 500 подорожал на 0,17%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Caterpillar Inc, которые подорожали на 4,07 п. (2,51%), закрывшись на отметке в 166,03. Котировки Wal-Mart Stores Inc выросли на 1,48 п. (1,48%), завершив торги на уровне 101,61. Бумаги Cisco Systems Inc выросли в цене на 0,41 п. (1,04%), закрывшись на отметке 39,94.

Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated, цена которых упала на 3,97 п. (1,74%), завершив сессию на отметке 224,76. Акции Goldman Sachs Group Inc поднялись на 3,71 п. (1,45%), закрывшись на уровне 251,81, а Walt Disney Company снизились в цене на 1,60 п. (1,43%) и завершили торги на отметке 110,02.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Seagate Technology PLC, которые подорожали на 7,13% до отметки 46,00, Kohl's Corporation, которые набрали 4,67%, закрывшись на уровне 56,90, а также акции Albemarle Corporation, которые повысились на 4,35%, завершив сессию на отметке 137,45.

Лидерами падения стали акции Biogen Inc, которые снизились в цене на 3,75%, закрывшись на отметке 329,65. Акции компании L Brands Inc потеряли 3,42% и завершили сессию на уровне 48,64. Котировки Regeneron Pharmaceuticals Inc снизились в цене на 3,27% до отметки 372,52.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции My Size Inc, которые подорожали на 72,29% до отметки 2,86, Ablynx NV ADR, которые набрали 49,05%, закрывшись на уровне 38,62, а также акции NII Holdings Inc, которые повысились на 43,21%, завершив сессию на отметке 0,580.

Лидерами падения стали акции Axovant Sciences Ltd, которые снизились в цене на 56,98%, закрывшись на отметке 2,31. Акции компании Cytori Therapeutics Inc потеряли 27,19% и завершили сессию на уровне 0,3422. Котировки Alliqua BioMedical Inc снизились в цене на 23,41% до отметки 1,930.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1777) превысило количество закрывшихся в минусе (1320), а котировки 110 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1287 компаний подешевели, 1235 выросли, a 119 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Kohl's Corporation выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,67%, 2,54 п., и завершили торги на отметке 56,90. Котировки акций Caterpillar Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 2,51%, 4,07 п., и завершили торги на отметке 166,03. Котировки акций Wal-Mart Stores Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 1,48%, 1,48 п., и завершили торги на отметке 101,61. Котировки акций Cisco Systems Inc выросли до максимума, подорожав на 1,04%, 0,41 п., и завершили торги на отметке 39,94. Котировки акций Axovant Sciences Ltd упали до исторического минимума, упав на 56,98%, 3,06 п., и завершили торги на отметке 2,31. Котировки акций Ablynx NV ADR выросли до исторического максимума, повысившись на 49,05%, 12,71 п., и завершили торги на отметке 38,62.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 3,25% до отметки 9.52.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,09%, или 1,20, достигнув отметки $1.321,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 0,73%, или 0,45, до $61,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,38%, или 0,26, до отметки $67,88 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,52% до 1,1966, а котировки USD/JPY повысились на 0,02%, достигнув отметки 113,08.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 92,09.