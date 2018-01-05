Рынки акций АТР продолжили подъем 5 января на фоне глобального ралли, японские индексы на новых максимумах

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили ралли в пятницу на фоне общего увеличения аппетита к риску.

Глобальный импульс к росту сохраняется: фондовые индексы США завершили торги в четверг на рекордных уровнях, европейский рынок также показал существенный подъем.

Японские фондовые индикаторы Topix и Nikkei 225 выросли по итогам торгов на 0,9%, завершив сессию на максимальных уровнях с начала 90-х гг.

Гонконгский Hang Seng поднялся по итогам торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%,.

"Глобальная экономика идет по пути устойчивого роста. Мировые фондовые рынки растут, и это поддерживает японские акции", - цитирует аналитика Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Сеичи Миуру агентство Bloomberg.

Котировки акций технологических компаний и банков Японии выросли по итогам торгов. Стоимость бумаг Sony увеличилась на 3,5%, Fanuc - на 3,1%, Mitsubishi Electric - на 2,2%.

Акции Mitsubishi UFJ подорожали в пятницу на 2,3%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,6%, Mizuho Financial - на 1,2%.

Цена бумаг японской пивоваренной компании Asahi подскочила на 4,8% - до рекордного уровня. Это связано с увеличением спроса иностранных инвесторов на японские "голубые фишки", отмечает аналитик NomuraМасахико Сато.

Поддержку китайскому рынку оказывает рост котировок акций девелоперов. Стоимость бумаг China Vanke подскочила на 8,4%, Sunac China - на 7,7%.

"В целом фондовые рынки хорошо идут вверх, и это, кажется, довольно сильный тренд", - говорит брокер Hamilton Hindin Greene Грант Уильямсон.

Котировки акций китайских пивоваренных компаний выросли на информации издания Beijing News о том, что они подняли цены на свою продукцию на 10-20% в связи с увеличением расходов на сырье и затрат на рабочую силу.

Бумаги Tsingtao Brewery увеличились в цене на 23%, China Resources Beer - на 12%.