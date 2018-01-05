Рынок акций США 4 января закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,63%

Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов сырья, телекоммуникаций и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,63%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,45%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,22%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции General Electric Company, которые подорожали на 0,41 п. (2,26%), закрывшись на отметке в 18,56. Котировки International Business Machines выросли на 3,50 п. (2,21%), завершив торги на уровне 161,99. Бумаги DowDuPont Inc выросли в цене на 1,52 п. (2,09%), закрывшись на отметке 74,58.

Лидерами падения стали акции Intel Corporation, цена которых упала на 0,86 п. (1,90%), завершив сессию на отметке 44,40. Акции Boeing Co поднялись на 1,44 п. (0,48%), закрывшись на уровне 296,36, а Chevron Corporation снизились в цене на 0,62 п. (0,48%) и завершили торги на отметке 127,89.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Stericycle Inc, которые подорожали на 4,72% до отметки 70,82, Arconic Inc, которые набрали 4,75%, закрывшись на уровне 29,31, а также акции Advanced Micro Devices Inc, которые повысились на 4,33%, завершив сессию на отметке 12,050.

Лидерами падения стали акции L Brands Inc, которые снизились в цене на 11,50%, закрывшись на отметке 51,47. Акции компании Walgreens Boots Alliance Inc потеряли 4,78% и завершили сессию на уровне 71,90. Котировки Public Service Enterprise Group снизились в цене на 3,38% до отметки 49,02.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Chinanet Online Holdings Inc, которые подорожали на 675,09% до отметки 9,0686, HTG Molecular Diagnostics Inc, которые набрали 65,50%, закрывшись на уровне 3,790, а также акции Cellect Biotechnology Ltd, которые повысились на 44,87%, завершив сессию на отметке 10,30.

Лидерами падения стали акции Insys Therapeutics Inc, которые снизились в цене на 19,66%, закрывшись на отметке 10,75. Акции компании China HGS Real Estate Inc (NASDAQ:HGSH) потеряли 19,19% и завершили сессию на уровне 1,980. Котировки Rex Energy Corp снизились в цене на 17,70% до отметки 1,8600.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1962) превысило количество закрывшихся в минусе (1186), а котировки 29 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1531 компаний подорожали, 1004 снизились, a 94 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций DowDuPont Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 2,09%, 1,52 п., и завершили торги на отметке 74,58. Котировки акций Chinanet Online Holdings Inc выросли до максимума, повысившись на 675,09%, 7,8986 п., и завершили торги на отметке 9,0686.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 0,44% до отметки 9.11, достигнув нового исторического минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,47%, или 6,20, достигнув отметки $1.324,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 0,52%, или 0,32, до $61,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,19%, или 0,13, до отметки $67,97 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,42% до 1,2067, а котировки USD/JPY повысились на 0,21%, достигнув отметки 112,75.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,32% до 91,60.