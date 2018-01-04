Фондовые индексы АТР выросли 4 января, японский Topix обновил максимум с 1991 г

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили ростом торги в четверг, японский Topix в первый день торгов 2018 года подскочил до максимума с 1991 года.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 1,2%, до максимальных в истории 177,98 пункта.

Японский Nikkei 225 вырос на 3,3%, более широкий Topix - на 2,55%; рост индексов был максимальным с мая прошлого года.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,49%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,57%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%, а тайваньский TAIEX повысился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi понизился на 0,8%.

Как показал протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), руководство Федрезерва расходится во мнениях относительно будущих темпов ужесточения кредитно-денежной политики.

Опубликованный в среду протокол указал на наличие в руководстве ФРС двух лагерей - представители одного считают, что прогнозируемые на текущий год три подъема ставки будут недостаточными, тогда как сторонники более мягкой ДКП полагают, что столь резкое повышение ставки станет чрезмерным и может замедлить темпы роста экономики США.

"Оптимизм в отношении экономического роста в США и Китае в 2018 году растет, - говорит глава отдела исследований в Bright Smart Securities Стэнли Чик. - А протокол последнего заседания Федрезерва указывает на то, что подъем ставок будет постепенным".

Накануне аналитики JPMorgan Chase повысили свой прогноз роста ВВП Китая в 2018 году до 6,7% с 6,5% благодаря укреплению мировой экономики.

Акции нефтедобывающих компаний Азии подорожали вслед за ростом цен на нефть. Котировки бумаг японской Inpex повысились на 3,4%, китайской Petrochina - на 3,4%, CNOOC - на 3,8%.

Капитализация гонконгских операторов торговых центров Wharf Holdings и Hang Lung Properties увеличилась на 8,7% и 1,8% соответственно на данных о рекордном с февраля 2015 года росте розничных продаж.

Стоимость бумаг Tokyo Electron поднялась на 6,2%, Sony - на 3,9%. Акции южнокорейской Samsung Electronics подешевели на 1%.