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Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,40%
08:07 04.01.2018 |
Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и здравоохранения.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,40%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 подорожал на 0,64%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,84%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции International Business Machines, которые подорожали на 4,24 п. (2,75%), закрывшись на отметке в 158,49. Котировки Exxon Mobil Corporation выросли на 1,67 п. (1,96%), завершив торги на уровне 86,70. Бумаги DowDuPont Inc выросли в цене на 1,15 п. (1,60%), закрывшись на отметке 73,05.
Лидерами падения стали акции Intel Corporation, цена которых упала на 1,59 п. (3,39%), завершив сессию на отметке 45,26. Акции Verizon Communications Inc поднялись на 1,10 п. (2,05%), закрывшись на уровне 52,43, а Goldman Sachs Group Inc снизились в цене на 2,38 п. (0,93%) и завершили торги на отметке 253,29.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Scana Corporation, которые подорожали на 22,59% до отметки 47,65, Ulta Beauty Inc, которые набрали 6,75%, закрывшись на уровне 245,12, а также акции NVIDIA Corporation, которые повысились на 6,58%, завершив сессию на отметке 212,47.
Лидерами падения стали акции Viacom B Inc, которые снизились в цене на 3,98%, закрывшись на отметке 29,95. Акции компании Dominion Resources Inc потеряли 3,85% и завершили сессию на уровне 77,19. Котировки Harley-Davidson Inc снизились в цене на 3,76% до отметки 50,10.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции China HGS Real Estate Inc, которые подорожали на 96,00% до отметки 2,450, Rex Energy Corp, которые набрали 62,59%, закрывшись на уровне 2,2600, а также акции Comstock Holding Companies Inc, которые повысились на 29,41%, завершив сессию на отметке 2,200.
Лидерами падения стали акции AquaBounty Technologies Inc, которые снизились в цене на 23,28%, закрывшись на отметке 6,820. Акции компании InVivo Therapeutics Holdings потеряли 21,43% и завершили сессию на уровне 0,71. Котировки Chanticleer Holdings Inc снизились в цене на 15,59% до отметки 3,1400.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1815) превысило количество закрывшихся в минусе (1281), а котировки 108 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1429 компаний подорожали, 1110 снизились, a 112 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций China HGS Real Estate Inc выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 96,00%, 1,200 п., и завершили торги на отметке 2,450. Котировки акций InVivo Therapeutics Holdings упали до исторического минимума, подешевев на 21,43%, 0,20 п., и завершили торги на отметке 0,71.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 6,76% до отметки 9.11, достигнув нового исторического минимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,10%, или 1,30, достигнув отметки $1.314,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 2,37%, или 1,43, до $61,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 2,01%, или 1,34, до отметки $67,91 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,2012, а котировки USD/JPY повысились на 0,19%, достигнув отметки 112,49.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,38% до 91,91.
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