Фондовые индексы стран Азии 3 января обновили многолетние рекорды

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона показали положительную динамику в среду вслед за повышением котировок акций высокотехнологических компаний, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% и достиг исторического максимума.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,62%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,15% и достиг рекордного уровня за 10 лет.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,15%, а тайваньский TAIEX повысился на 0,85% и обновил пятилетний максимум.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,27%.

Биржи Японии не работают в среду.

Рыночная стоимость южнокорейского производителя потребительской электроники Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,2%, машиностроительной компании Hyundai Heavy Industries - на 8,8%.

Капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая является поставщиком компонентов для Apple Inc., выросла на 1,9%. Котировки еще одного тайваньского производителя электронных компонентов Yageo подскочили на 9,9%.

В Гонконге подорожали акции таких компаний, как Tencent Holdings (на 1,05%), AAC Technologies Holdings (на 1,8%) и Sunny Optical Technology (0,4%).

Между тем котировки акций страховщика Ping An Insurance Group снизились на 1,4%.

В Австралии выросла цена бумаг горнодобывающих компаний BHP Billiton BHP(на 1,7%) и Rio Tinto (на 2,2%).

Южнокорейские аффилированные автоконцерны Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. в 2017 году в третий раз подряд не выполнили план продаж, в 2018 году они ожидают сдержанного роста - на 4%, до 7,55 млн автомобилей. Компании прогнозируют ослабление спроса в США и Китае. Капитализация Hyundai в среду поднялась на 0,7%, в то время как Kia - сократилась на 0,6%.

Основные фондовые индексы Новой Зеландии и Филиппин выросли соответственно на 0,3% и 1,9% и завершили торги в среду на исторических максимумах.