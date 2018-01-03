Рынок акций США 2 января закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,42%

Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и сырья.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,42%, индекс S&P 500 подорожал на 0,83%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,50%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Walt Disney Company, которые подорожали на 4,29 п. (3,99%), закрывшись на отметке в 111,80. Котировки General Electric Company выросли на 0,53 п. (3,04%), завершив торги на уровне 17,98. Бумаги Chevron Corporation выросли в цене на 2,39 п. (1,91%), закрывшись на отметке 127,58.

Лидерами падения стали акции The Travelers Companies Inc, цена которых упала на 3,66 п. (2,70%), завершив сессию на отметке 131,98. Акции Procter & Gamble Company поднялись на 1,23 п. (1,34%), закрывшись на уровне 90,65, а Home Depot Inc снизились в цене на 1,50 п. (0,79%) и завершили торги на отметке 188,03.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Advanced Micro Devices Inc, которые подорожали на 6,81% до отметки 10,980, Incyte Corporation, которые набрали 6,53%, закрывшись на уровне 100,89, а также акции Advance Auto Parts Inc, которые повысились на 6,42%, завершив сессию на отметке 106,09.

Лидерами падения стали акции VeriSign Inc, которые снизились в цене на 4,36%, закрывшись на отметке 109,45. Акции компании XL Group Ltd потеряли 3,24% и завершили сессию на уровне 34,02. Котировки The Travelers Companies Inc снизились в цене на 2,70% до отметки 131,98.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции AquaBounty Technologies Inc, которые подорожали на 152,56% до отметки 8,890, Midatech Pharma PLC, которые набрали 75,00%, закрывшись на уровне 1,470, а также акции Chanticleer Holdings Inc, которые повысились на 42,53%, завершив сессию на отметке 3,7200.

Лидерами падения стали акции Koss Corporation, которые снизились в цене на 29,77%, закрывшись на отметке 2,170. Акции компании Technical Communications потеряли 19,65% и завершили сессию на уровне 9,200. Котировки Merus BV снизились в цене на 15,34% до отметки 16,39.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1982) превысило количество закрывшихся в минусе (1159), а котировки 82 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1695 компаний подорожали, 862 снизились, a 100 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций XL Group Ltd упали до 52-недельного минимума, упав на 3,24%, 1,14 п., и завершили торги на отметке 34,02. Котировки акций Chevron Corporation выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 1,91%, 2,39 п., и завершили торги на отметке 127,58.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 11,50% до отметки 9.77.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,77%, или 10,10, достигнув отметки $1.319,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале снизились на 0,07%, или 0,04, до $60,38 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подешевели на 0,46%, или 0,31, до отметки $66,56 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,44% до 1,2059, а котировки USD/JPY упали на 0,35%, достигнув отметки 112,28.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,47% до 91,56.