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Индекс УБ в 2017г подскочил на 73% при торговом обороте акциями в $61 млн
18:04 29.12.2017 |
Индекс "Украинской биржи" (УБ) по итогам торгов в 2017 году вырос на 73% - до 1363,04 пункта, в то же время торговый оборот акциями составил 1 млрд 725,36 млн грн ($61,5 млн по текущему курсу Национального банка Украины).
По сравнению с прошлым годом объем торгов акциями сократился на 7,93%, а общее количество сделок - на 17,3%, до 85,128 тыс.
Общий объем торгов на УБ составил 13,407 млрд грн, в том числе на фондовом рынке - 10,236 млрд грн, что соответственно в 3,74 и в 4,6 раза больше, чем годом ранее. В то же время общее количество сделок сократилось на 22,6% - до 108,358 тыс., на фондовом рынке - на 19,1%, до 91,695 тыс.
В "индексной корзине" УБ тройку лидеров роста по итогам года составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+125%), "Мотор Сичи" (+100,32%) и "Донбассэнерго" (+99,45%).
Индекс ПФТС в 2017 году вырос на 18,82% - до 315,06 пункта. Торговый оборот акциями за этот период возрос в 18,7 раза - до 3,158 млрд грн, в то же время этот показатель включает итоги приватизационных конкурсов Фонда государственного имущества.
Общий объем торгов на бирже в 2017 году сократился на 30,9% - до 65,65 млрд грн.
Среди индексных акций в течение года торговались только бумаги "Мотор Сичи" и "Центрэнерго", курс которых соответственно вырос на 96,67% и 23,68%.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine с начала года к 28 декабря снизился на 7,66% - до 496,1 пункта.
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги "Кернела" (-24,39%), "Милкиленда" (-23%) и "Астарты" (-4,72%). Выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+55,03%), "Агротона" (+7,65%) и "Овостара" (+2,66%).
Курс гривни на межбанке по итогам года снизился на 3,56% - до 28,09 грн/$1.
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