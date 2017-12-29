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Рынок акций США закрылся ростом 28 декабря, Dow Jones прибавил 0,16%
07:50 29.12.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, коммунальных услуг и сырья.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,16%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,05%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,05%.
Почти не оказали влияние на ход торгов данные американской статистики. В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, осталось на уровне показателя предыдущей недели в 245 тысяч. Аналитики ожидали снижения числа заявок на пять тысяч с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 23 декабря, выросло на 1,75 тысячи заявок с показателя прошлой недели - до 237,75 тысячи.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции UnitedHealth Group Incorporated, которые подорожали на 1,89 п. (0,86%), закрывшись на отметке в 222,31. Котировки Caterpillar Inc выросли на 0,82 п. (0,52%), завершив торги на уровне 158,34. Бумаги The Travelers Companies Inc выросли в цене на 0,67 п. (0,50%), закрывшись на отметке 135,44.
Лидерами падения стали акции Coca-Cola Company, цена которых упала на 0,28 п. (0,62%), завершив сессию на отметке 45,65. Акции 3M Company поднялись на 0,50 п. (0,21%), закрывшись на уровне 235,70, а General Electric Company снизились в цене на 0,04 п. (0,20%) и завершили торги на отметке 17,34.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции Chesapeake Energy Corporation, которые подорожали на 4,51% до отметки 4,055, Netflix Inc, которые набрали 4,37%, закрывшись на уровне 194,37, а также акции Range Resources Corporation, которые повысились на 3,86%, завершив сессию на отметке 17,61.
Лидерами падения стали акции Discovery Communications Inc , которые снизились в цене на 2,26%, закрывшись на отметке 22,53. Акции компании Discovery Communications C Inc потеряли 2,16% и завершили сессию на уровне 21,27. Котировки Monster Beverage 1990 Corp снизились в цене на 1,95% до отметки 62,98.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов были акции LiNiu Technology Group, которые подорожали на 139,08% до отметки 3,180, Live Ventures Inc, которые набрали 57,65%, закрывшись на уровне 20,810, а также акции vTv Therapeutics Inc, которые повысились на 38,23%, завершив сессию на отметке 5,60.
Лидерами падения стали акции Sigma Labs Inc, которые снизились в цене на 21,43%, закрывшись на отметке 2,279. Акции компании Cerecor Inc потеряли 19,31% и завершили сессию на уровне 3,260. Котировки Real Goods Solar Inc снизились в цене на 17,09% до отметки 1,5090.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1813) превысило количество закрывшихся в минусе (1303), а котировки 62 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1346 компаний подорожали, 1158 снизились, a 116 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Caterpillar Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 0,52%, 0,82 п., и завершили торги на отметке 158,34. Котировки акций General Electric Company упали до минимума, подешевев на 0,20%, 0,04 п., и завершили торги на отметке 17,34.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 2,96% до отметки 10.16.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,40%, или 5,20, достигнув отметки $1.296,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 0,40%, или 0,24, до $59,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,33%, или 0,22, до отметки $66,21 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,43% до 1,1947, а котировки USD/JPY упали на 0,28%, достигнув отметки 112,88.
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