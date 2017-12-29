Рынок акций Украины 28 декабря продолжил восходящую динамику

Объем торгов на УБ составил 105,7 млн грн, в том числе акциями – 6,2 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 19,7 млн грн, в том числе акциями – 8,4 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+4,14%), "Центрэнерго" (+0,4%) и "Мотор Сичи" (+0,3%).
Подешевели только акции "Донбассэнерго" (-3,39%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,12%) и "Мотор Сичи" (+0,55%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,47% - до 491,58 пункта при объеме торгов 0,43 млн злотых (5,7 млн грн).
В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги "Агротона" (+10,57%), "Милкиленда" (+7,69%) и KSG Agro (+5,79%).
Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-2,34%).