Рынок акций Украины завершил торги в 27 декабря ростом

Украинский рынок акций завершил торги в среду умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,13% - до 1354,15 пункта, индекс ПФТС - на 0,41%, до 314,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 524 млн грн, в том числе акциями - 8,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 204,4 млн грн, в том числе акциями - 41,9 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+3,08%), "Мотор Сичи" (+2,24%) и "Центрэнерго" (+1,78%).

Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,31%) и "Укрнафты" (-0,07%).

На ПФТС как и днем ранее основной торговый оборот с акциями обеспечили бумаги "ДТЭК Днипроэнерго" - 41,54 млн грн, которые при этом не изменились в стоимости.

Среди индексных акций ПФТС подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+0,86%) и "Центрэнерго" (+1,7%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,03% - до 492,19 пункта при объеме торгов 0,79 млн злотых (6 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Милкиленда" (-4,03%), агрохолдинга ИМК (-2,96%) и "Астарты" (-1,16%).

Дорожали акции "Агротона" (+0,79%) и "Кернела" (+0,44%).

