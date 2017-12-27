Рынок акций Украины 26 декабря продолжил рост

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,12% - до 1339,06 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 312,88 пункта.

Объем торгов на УБ составил 546,7 млн грн, в том числе акциями почти 5,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 253 млн грн, в том числе акциями - 49,1 млн грн.

Среди индексных акций УБ изменились в стоимости бумаги "Центрэнерго" (+1,23%), "Укрнафты" (+0,15%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,37%).

На ПФТС основной торговый оборот с акциями обеспечили бумаги "ДТЭК Днипроэнерго" - более 48 млн грн. Ценные бумаги при этом не изменились в стоимости.

Среди индексных акций ПФТС подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+0,75%) и "Центрэнерго" (+0,98%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,95% - до 492,34 пункта при объеме торгов 16,4 млн злотых (124,6 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Агротона" (-4,02%), "Овостара" (-2,73%) и "Астарты" (-1,88%).

Подорожали акции KSG Agro (+5,32%) и агрохолдинга ИМК (+0,48%).

